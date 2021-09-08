Певице Глюкозе на два дня отшибло память после таблетки от Лолиты

Российская певица Наталья Ионова рассказала, как ей на два дня отшибло память после таблетки от ее коллеги Лолиты. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале блогера Эльдара Джарахова.

Исполнительница рассказала, что несколько лет назад ездила с Лолитой в Магадан. Она призналась, что очень плохо спит в самолетах, поэтому обычно выпивает там снотворное. В тот раз она не взяла с собой таблетки.

Лолита сказала, что благодаря ее таблетке Наталья уснет за пять секунд. Она порекомендовала ее Глюкозе, пообещав, что та «прилетит румяная и будет работать, как фея».

«Я выпиваю эту таблетку, и я не помню два дня. Да, я выступала на концерте. Я прилетаю туда, меня выносят. Я сплю в отеле», — поделилась Ионова. Она пожалела, что из-за своего состояния многое пропустила в этой поездке.

Ранее Глюкоза рассказала, что в подростковом возрасте попала в СИЗО «Бутырская тюрьма» из-за наркотиков. Поп-звезда призналась, что в 15 лет встречалась с молодым человеком, который занимался продажей запрещенных веществ. Также, по словам Ионовой, в то время многие люди из ее окружения употребляли тяжелые наркотики.