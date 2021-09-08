Пашинян прибыл с визитом в Тбилиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с официальным двухдневным визитом в Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Официальная церемония встречи проходит в администрации грузинского правительства. Отмечается, что Пашинян вместе с членами армянской делегации также возложит венок к мемориалу героев, погибших в борьбе за независимость и целостность Грузии.

В рамках визита премьер-министр Армении встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом республики Саломе Зурабишвили. Они проведут переговоры, после которых главы правительств двух стран выступят с заявлениями для СМИ.

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О поездке Пашиняна в Грузию стало известно в августе. Планировалось, что во время своего первого зарубежного визита после переизбрания на должность премьера он обсудит с Гарибашвили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, культурной, коммуникационной, гуманитарной и туристической сферах.

Никол Пашинян был назначен главой правительства Армении после внеочередных выборов в Национальное собрание республики. На них его партия «Гражданский договор» смогла получить конституционное большинство — 72 из 105 мандатов. В парламент также попали блок «Армения» бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» третьего президента страны Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности республики Артура Ванецяна.