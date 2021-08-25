Пашинян отправится с визитом в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Грузию с официальным визитом. Об этом он сообщил во время заседания Национального собрания республики, пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Пашинян посетит Тбилиси 8 сентября. Отмечается, что это будет его первый зарубежный визит после переизбрания на должность главы правительства.

В Грузии он планирует встретиться с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили. Вместе они обсудят вопросы армяно-грузинского сотрудничества в политической, культурной, коммуникационной, гуманитарной и туристической сферах.

Ранее стало известно, что Пашинян решил провести отпуск вместе с семьей в Сочи. По данным армянских СМИ, на российский курорт он намерен отправиться в августе.

Никол Пашинян был вновь назначен главой правительства Армении после внеочередных выборов в Национальное собрание республики. На них его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство в виде 72 из 105 мандатов. В парламент также прошли блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» третьего президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.