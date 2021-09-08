Пашинян заявил о готовности нормализовать отношения с Турцией

Армения готова восстановить диалог и нормализовать отношения с Турцией ради обеспечения мира и стабильности в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».

Его заявление стало ответом на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары вести диалог с Ереваном и обеспечить «конструктивный подход» в урегулировании всех территориальных конфликтов. «Мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения-Турция, восстановления автомобильного и железнодорожного сообщения. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст», — сказал Пашинян.

Политик отметил, что Россия, США и страны Евросоюза уже высказали заинтересованность в содействии таким переговорам. Он добавил, что в перспективе Армения может превратиться в своеобразный «перекресток», который свяжет инфраструктуру соседних государств и обеспечит республике экономическое благополучие.

В сентябре 2020-го между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Анкара прямо заявила о поддержке Баку и обеспечила его Вооруженные силы оружием и техникой. Боевые действия продолжались до 10 ноября. Азербайджан вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.

Позже стало известно о намерениях Турции разместить в регионе свои военные базы в рамках подписанных 15 июня оборонных соглашений. МИД Армении заявил, что такие меры, равно как и визиты турецких политиков в Карабах, являются провокацией и угрожают стабильности в регионе.