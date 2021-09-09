Глуховский попросил наркологов оградить Певцова от бесов после слов о цензуре

Российский писатель Дмитрий Глуховский отреагировал на слова артиста Дмитрия Певцова, который потребовал ввести цензуру в искусстве. Об этом сообщает «Газета.Ru».

После просьбы актера автор романа «Метро 2033» предположил, что тому нужна медицинская помощь. «Думаю, что нужно в первую очередь ограждать от бесов лично Певцова. И дело это не цензоров, а наркологов», — сказал Глуховский.

Ранее Певцов заявил о важности запретов в искусстве и подчеркнул, что цивилизация немыслима без разного рода запретов. «В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были ниже пояса. Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники, "я так вижу"», — возмутился актер.

Он призвал государство создать специальные комиссии, которые будут контролировать сферу искусства, и попросил оградить детей от «безумных, бесовских проектов», но не уточнив, какие именно проекты он считает таковыми.