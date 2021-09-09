Суд освободил депутата от наказания за убийство россиянина на охоте

Депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина освободили от наказания за убийство человека на охоте в связи с истечением срока исковой давности. Об этом сообщает «Комсомольская права».

Как пояснили в суде, истечение сроков исковой давности наступает через два года с момента совершения преступления, если приговор не успел вступить в законную силу.

При этом, согласно решению суда, Коркин по-прежнему должен выплатить близким убитого около миллиона рублей компенсации морального вреда.

По версии следствия, 5 сентября 2019 года уральский депутат случайно выстрелил из ружья в своего приятеля во время охоты. В июне 2021 года суд признал Коркина виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к одному году ограничения свободы.