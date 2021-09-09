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В ЦБ предложили изменить подход к вступлению новых законов в силу

Банк России предложил пересмотреть порядок вступления законов в силу в России
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) предложил предусмотреть обязательный временной лаг между подписанием закона и его вступлением в силу, если он требует принятия подзаконных актов. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сообщает издание РБК.

По его словам, у Банка России есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы временные промежутки между подписанием закона президентом и вступлением соответствующих нормативных актов в его развитие. В Центробанке предлагают распространить данный подход на все вступающие в силу законы, чтобы не возникало ситуации, когда требования закона не могут выполняться из-за отсутствия нормативной базы.

Релизный подход уже применяется на уровне законодательства, когда законы касаются обязательных требований для бизнеса, рассказал директор правового департамента Минэкономразвития Лев Гершанок. Он объяснил, что, согласно соответствующему нормативному акту, зафиксированы даты введения новых требований для бизнеса — 1 сентября и 1 марта. При этом срок до вступления закона в силу не должен быть менее 90 дней, добавил он. Гершанок отмечает, что такой подход позволяет дать бизнесу время, необходимое для перестройки процессов в соответствии с законодательными нововведениями.

Ранее сообщалось, что россияне вскоре смогут избавиться от рекламы, исходящей от банков. Финансовым организациям в ближайшее время порекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ. Письмо Центробанка и ФАС с рекомендацией ужесточить правила рассылки рекламы со дня на день должны разослать участникам финансового рынка.

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