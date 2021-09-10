Обнаружен новый полезный эффект физической активности

Специалисты из Швеции выяснили, что физическая активность существенно снижает риск развития тревожных расстройств. Статья исследователей опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry.

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Ученые оценили информацию о самочувствии 395 тысяч человек. Почти 200 тысяч из них приняли участие в Васалоппете — массовой марафонской лыжной гонке на 90 километров. «Мы выяснили, что в течение периода наблюдения — до 21 года — у группы с физически активным образом жизни риск развития тревожных расстройств был ниже на 60 процентов», — отметил ведущий автор исследования, глава кафедры экспериментальной медицины Лундского университета Томас Дейерборг. Ученый подчеркивает, что эта связь прослеживалась, как у мужчин, так и у женщин.

В то же время между ними была существенная разница в воздействии на соотношение физической работоспособности. Если у мужчин показанный в гонке результат практически никак не влиял на риск тревожного расстройства, то у женщин с наилучшими результатами тот был почти вдвое больше. При этом, как подчеркивают ученые, этот показатель у лыжниц был все равно меньше, чем у женщин, которые не прошли гонку.

