В Великобритании выбрали лучший альбом года

В Великобритании прошла ежегодная музыкальная премия Mercury Prize. Об этом сообщает The Guardian.

Приз вручают за лучший британский и ирландский альбом. В этом году победу одержала 21-летняя исполнительница Арло Паркс, которую отметили за дебютный релиз Collapsed in Sunbeams. «Мы выбрали артистку с особым голосом, которая пишет тексты удивительной красоты, чтобы говорить о сложных темах психического здоровья и сексуальности», — прокомментировала выбор член жюри Энни Макманус.

Паркс получит 25 тысяч фунтов стерлингов (34 тысячи долларов). Во время церемонии вручения награды она поблагодарила свою команду и сказала: «Чтобы оказаться здесь, потребовалось много жертв и тяжелой работы, были моменты, когда я была не уверена, что смогу это сделать, поэтому большое вам спасибо».

Исполнительница родилась в Лондоне, она имеет западноафриканские и французские корни. Ее альбом Collapsed in Sunbeams вышел в январе и достиг третьего места в британских чартах. Он же принес Арло награду «Прорыв года» на Brit Awards.