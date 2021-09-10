В России выпустят монеты в знак благодарности врачам за борьбу с COVID-19

Монетный двор выпустит памятные монеты в знак благодарности врачам за борьбу с COVID-19

Московский монетный двор выпустит памятные монеты с благодарностями врачам за борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В пресс-релизе говорится о выпуске нумизматических наборов с монетами, «посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции».

Отмечается, что в продажу поступят два нумизматических набора ограниченного тиража: «РФПИ» и «Спутник V».

В июне 2020 года сообщалось, что российская авиакомпания «Победа» представила самолет, на носу которого нарисована защитная маска, а на фюзеляже надпись: «Спасибо героям в белых халатах!».

