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В Кремле высказались об идее переименования Петербурга

Песков: никаких инициатив о переименовании Петербурга в Ленинград нет
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Никаких инициатив о переименовании Санкт-Петербурга в настоящее время нет. По поводу такой идеи высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в пятницу, 10 сентября, РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» призвал как можно скорее изменить название Северной столицы на Ленинград или Петроград. «Ленинград — прекрасное название! (...) Я объездил 80 стран мира, все столицы. Ленинград — один из красивейших городов мира. Почему Санкт-Петербург? На иностранный немецкий манер! Лучше бы дать Петроград. Город Петра», — заключил он.

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