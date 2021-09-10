Опубликовано видео с церемонии прощания c главой МЧС Зиничевым

Появилось видео с церемонии прощания c главой МЧС Зиничевым на улице Ватутина

В Москве началась церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС России Евгением Зиничевым. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На церемонию приехал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Он возложил букет красных роз.

Мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина. Гроб с телом погибшего Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. Около гроба представлены многочисленные государственные и ведомственные награды главы МЧС.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин планирует посетить церемонию.

Похороны Евгения Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге на Северном кладбище в закрытом режиме.

О смерти главы МЧС России Евгения Зиничева стало известно 8 сентября. Он погиб в возрасте 55 лет, спасая на учениях в Норильске российского кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.