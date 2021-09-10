Шнуров впервые рассказал о маленьком сыне

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые рассказал о маленьком ребенке от возлюбленной Ольги Абрамовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть», — заявил музыкант в интервью.

Он отметил, что, помимо ребенка и щегла, у него в доме три кошки и собака, из-за которых у него не хватает времени на хобби. «Пришел, одних покормил — уже другие жрать хотят. Та обоссалась, этот обосрался… Какие мне хобби, блин?» — спросил артист.

Шнуров также признался, что стал семейным человеком, однако это связано не с обретенной мудростью, а со старением. Раньше же он считал счастьем «любую симпатичную девушку в гримерке».

О том, что исполнитель в третий раз станет отцом, стало известно в декабре 2020 года. Тогда он посвятил своей супруге стихотворение, в котором и сообщил о скором пополнении в семье.

У Шнурова есть еще двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы «Пеп-Си» Светланы Костицыной.