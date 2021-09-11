Кадыров получил новую награду

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден «Авиценна» за вклад в здравоохранение

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом «Авиценна» за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук в республике. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Минздрава ЧР Эльхан Сулейманов.

«Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров удостоен высшей награды общественного признания — ордена "Авиценна" за многолетний вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук в Чеченской Республике», — сообщил Сулейманов.

Награду передали председатель Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий Мартынов и главный внештатный специалист-пульмонолог Центрального федерального округа России Андрей Малявин.

По словам Сулейманова, Кадыров вносит неоценимый вклад в совершенствование системы охраны здоровья, улучшение условий оказания медицинской помощи населению, повышение качества и продолжительности жизни граждан.

Глава Чечни является обладателем свыше 62 наград, в том числе звания Героя России, орденов «За заслуги перед Отечеством», «Мужества», «Почета», двух медалей Жукова и медали «За отличие в охране общественного порядка». В июле прошлого года он также стал генерал-майором Росгвардии.