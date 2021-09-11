Семьи погибших при взрыве под Ельцом получат по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве газа в поселке Солидарность выплатят по миллиону рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о выплате по миллиону рублей семьям погибших в результате взрыва газа в поселке Солидарность под Ельцом. Пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Трагический инцидент в жилом двухэтажном доме произошел в ночь на субботу, 11 сентября. Стена здания частично обрушилась. Погибли три человека — мужчина 1935 года рождения, женщина 1971 года рождения и ребенок 11 лет.

Пострадали шесть человек. Всего на момент происшествия в здании находились 25 человек. Один из подъездов дома разрушен, при этом рухнули несущие конструкции. Восстановить здание 1970 года постройки невозможно. На момент взрыва оно не считалось аварийным.

В качестве причин инцидента следствие рассматривает утечку газа, детонацию газового баллона и халатность проживающих.