Иеромонах раскрыл приписанную Александру Невскому знаменитую фразу

Знаменитую фразу Александра Невского «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» приписали князю кинематографисты. Об этом РИА Новости рассказал насельник Александро-Невской Лавры иеромонах Марк (Бирюков).

Иеромонах раскрыл, что цитата появилась в знаменитом фильме «Александр Невский», снятом в 1938 году, и не принадлежит святому. «Скорее всего, это слова, которые были ему приписаны», — отмечает он.

Марк подчеркнул, что несмотря на это, фильм представляет момент, который «являет Александра Невского как святого». «Когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами («кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — прим. «Ленты.ру»), чтобы они их передали», — заявил иеромонах.

Ранее президент России Владимир Путин открыл мемориал «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере. В этих краях 5 апреля 1242 года произошло Ледовое побоище. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского.