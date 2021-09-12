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Трамп опробовал свои силы в качестве спортивного комментатора

Экс-президент США Трамп опробовал себя в роли комментатора на боксерском поединке
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Бывший президент Дональд Трамп опробовал себя в роли спортивного комментатора в серии боксерских поединков, главным из которых стал бой американцем американца Эвандера Холифилда и бразильца Витора Белфорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп во время турнира сделал пару замечаний по поводу боев и уровня спортсменов. На мероприятии также присутствовал его сын Дональд Трамп-младший.

Помимо этого, экс-глава государства, вспоминая о знаменитых боя прошлого, отметил российского боксера Сергея Ковалева. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?», — спросил он у своих соведущих. Трамп подчеркнул, что Ковалев был выдающимся боксером.

Ранее Трамп рассказал, что если бы у него была такая возможность, то он хотел бы побоксировать с нынешним лидером страны Джо Байденом. В ответ на вопрос о том, с кем бывший президент хотел бы выйти на ринг, политик ответил: «Точно не с профессиональным боксером, это было бы очень опасно». Вместо этого политик выбрал в соперники Байдена. «Я думаю, этот бой на ринге был бы очень быстрым... Думаю, Байден сдался бы в течение первых пары секунд», — заявил он.

В начале 2021 года Ковалев провалил допинг-тест перед поединком с Бектимиром Меликузиевым из Узбекистана. В организме россиянина обнаружены следы синтетического тестостерона. Бой был отменен. Российский спортсмен настаивает на том, что не принимал запрещенные препараты целенаправленно.

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