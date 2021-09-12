СК заинтересовался замерзшим в Челябинске пятилетним ребенком

Бастрыкин взял на свой контроль дело о замерзшем мальчике в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался фактом обнаружения в Челябинске замерзшего пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в ведомстве.

Он поручил руководителю Следственного управления по области Петру Решетникову доложить о ходе доследственной проверки. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Об этом инциденте стало известно 8 сентября. На одной из улиц Челябинска прохожие заметили пятилетнего малыша, который гулял без верхней одежды и просил у людей покушать. Неравнодушные местные жители решили помочь замерзающему малышу и выяснить, где он живет. Решившие помочь люди привезли ребенка домой, однако его мать начала их ругать.

Выяснилось, что в семье мальчика еще четыре ребенка. Родители злоупотребляют алкоголем, а также дерутся ночами. Соседи семьи отметили, что сотрудники органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних периодически приходят к ним, однако никаких действий не предпринимают.