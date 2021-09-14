Билл Гейтс предупредил о неготовности человечества к новой пандемии

Человечество не готово бороться со следующей пандемией — отношение к эпидемии коронавируса показывает, что люди не смогут наладить всемирные механизмы борьбы с заразной болезнью и преодолеть ради этого неравенство. Об этом сообщает отчет фонда Билла и Мелинды Гейтс, передает The Independent.

«В глобализованном мире, где торговля постоянно идет через границы, богатым странам недостаточно просто обеспечивать себя всем необходимым против вирусов», — сказано в отчете.

Документ обличает вакцинное неравенство с моральной точки зрения: в развитых странах привито до 80 процентов населения, в некоторых бедных — всего около одного процента. Притом Африка получила 48 миллионов доз вакцины, Калифорния — 42 миллиона, хотя население этого штата в 30 раз меньше, чем у Черного континента.

Ранее сообщалось, что фонд Гейтсов вложил более 70 миллионов долларов в создание новых противовирусных таблеток для лечения коронавируса и предотвращения пандемий в будущем.