Солистку «Миража» выгнали из группы за отказ заниматься сексом с продюсером

Бывшая солистка «Миража» Наталия Гулькина заявила, что ее выгнали из группы за отказ заниматься сексом с продюсером. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале Елены Ханги.

Певица присоединилась к коллективу в 1987 году, однако быстро покинула его и занялась сольной карьерой. В 2000-х годах она решила вернуться в «Мираж».

«Продюсер начал проявлять ко мне интерес. И тут я поняла, что мне это не нужно — я взрослый человек, состоявшийся артист. Я не пошла на этот шаг. И меня выперли!» — вспомнила Гулькина.

При этом исполнительница отметила, что никогда не давала мужчинам повода для домогательств. Она считает, что из-за этого у нее были самые низкие гонорары. «Наверное, я была не во вкусе кого-то. Не было отношений. У кого-то были, у меня нет», — сказала певица.

Ранее Наталия Гулькина рассказала о «серых кардиналах» в российском шоу-бизнесе, которые решают, кого из артистов можно приглашать на телевидение и чьи песни должны звучать по радио. По словам исполнительницы, раньше отбором артистов занимался советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Потом это право перешло к Алле Пугачевой, которой, по словам Гулькиной, достаточно сделать звонок, чтобы какого-то из артистов перестали приглашать на федеральные каналы.