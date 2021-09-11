Российская певица заявила о способности Пугачевой «рушить карьеры неугодных»

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о «серых кардиналах» в российском шоу-бизнесе, которые решают, кого из артистов можно приглашать на телевидение и чьи песни должны звучать по радио. В интервью Елене Ханге на ее YouTube-канале Гулькина рассказала, что таковой является певица Алла Пугачева, которая способна «одним махом разрушать карьеры неугодных».

По словам певицы, раньше отбором артистов занимался советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Потом это право перешло к Пугачевой, которой достаточно сделать звонок, чтобы какого-то артистов перестали приглашать на федеральные каналы.

«Сегодня в шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой», — отметила Гулькина и добавила, что знает целый «ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно».

Экс-солистка «Миража» заявила, что Пугачева принимает все значимые решения последних лет. Например, она повлияла на решение отправить на песенный конкурс «Евровидение-2021» российскую исполнительницу Manizha (Манижу Сангин). Гулькина уверена, что никакого народного голосования при отборе артистов не было. И на самом деле «все конкурсы покупаются» за большие деньги.

Ранее певец Юрий Шатунов поделился историей, произошедшей с ним и певицей Аллой Пугачевой в 1990-е в Сочи, где тогда жил основатель «Ласкового мая». По просьбе Примадонны ему пришлось играть на гармони и таким образом пройти «проверку боем» .