Стало известно о наследстве сценографа Аллы Пугачевой

Сценограф Пугачевой Борис Краснов оставил в наследство квартиры в Москве и загородный дом

Российский продюсер, сценограф Аллы Пугачевой Борис Краснов, который ранее скончался от последствий перенесенного инсульта, оставил наследство. Ему принадлежала недвижимость в Москве и за городом. Об этом стало известно изданию «Комсомольская правда».

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Про владения покойного продюсера изданию рассказала модель и актриса Анна Калашникова. По ее словам, Краснову принадлежали несколько квартир в Москве и загородный дом.

«Я слышала, что родня ещё при жизни Краснова начала пилить его наследство. Человек он был состоятельный. Несколько квартир в центре Москвы, загородный дом», — заявила Калашникова.

Краснов скончался в центре паллиативной помощи около 01:00 в ночь на вторник, 7 сентября. Продюсеру было 60 лет. Ранее он перенес коронавирус, после чего у него случился второй инсульт. У сценографа отказала вся правая сторона тела, позже его перевели в хоспис.

Борис Краснов являлся почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. Он был сценографом «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой и ставил многочисленные шоу, в частности для Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева. За свою жизнь Краснов воплотил более 3,5 тысячи проектов.