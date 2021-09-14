На улицах Франции станет больше полицейских

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел увеличить присутствие полицейских на улицах городов в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщает RMC.

Французский лидер подчеркнул, что присутствие сотрудников полиции в общественных местах сдерживает правонарушителей и способствует снижению общего уровня преступности. Он заявил, что подобные изменения требуют в том числе пересмотра нормативов по времени работы жандармов.

Макрон призвал сократить количество административной работы для полицейских. По информации издания, он также выступил за то, чтобы как минимум у одного участника уличного патруля была камера видеофиксации. Политик распорядился создать специальный учебный центр для патрульных сотрудников правоохранительных органов, которых вскоре станет больше на французских улицах.

12 сентября сообщалось, что в Париже задержали 96 человек на демонстрации против санитарных пропусков. В акциях протеста поучаствовали около 121 тысячи человек по всей стране, из них 19 тысяч — в Париже. В ходе митингов три офицера полиции получили ранения.