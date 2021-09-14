Еще один турист погиб при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии выросло до двух человек

Еще одна туристка погибла при сходе ледника в ущелье Алибек в Карачаево-Черкесии, число погибших возросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как предположил заместитель начальника управления региона по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Федор Хмыров, 27-летняя россиянка умерла от внутреннего кровотечения в результате полученных травм.

«Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая», — сказал он.

Ранее 14 сентября сообщалось об одном погибшем туристе и еще пяти пострадавших. Группа из шести путешественников, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, находилась в ущелье Алибек у поселка Домбай на высоте 2,2 тысячи метров.