Путин встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Российский лидер заявил, что очень рад приветствовать Асада в Москве, и поздравил его с днем рождения, а также с хорошими результатами выборов в Сирии. «Говорят о том, что люди вам доверяют и несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет с вами связывают процесс возвращения к нормальной жизни», — сказал Путин.

Также российский президент назвал проблемой сохраняющееся в Сирии без разрешения властей этой страны присутствие иностранных войск. Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся помочь народу Сирии «встать на ноги».

Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.