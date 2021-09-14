Врач назвал способ избежать опасного пищевого отравления

Врач Худовеков: чтобы избежать отравления, не стоит есть готовые салаты и консервы

Избежать опасного пищевого отравления можно, если соблюдать некоторые меры безопасности в питании и внимательно следить за качеством продуктов. Об этом рассказал рефлексотерапевт Михаил Худовеков в интервью телеканалу «МИР24».

По словам специалиста, тяжесть отравления зависит от концентрации токсичного вещества, объема продукта, который был съеден, и состояния организма человека. Чтобы избежать отравления, не стоит употреблять в пищу продукты, от которых исходит неприятный запах. При этом врач не рекомендует пробовать их на вкус.

«Не стоит употреблять в пищу молочные продукты, упаковка которых вздулась, несмотря на то, что срок годности еще не прошел», — назвал Худовеков способ обезопасить себя.

Кроме того, специалист посоветовал реже покупать готовые салаты с майонезом, консервированные грибы и овощи, рыбные консервы. Также стоит воздержаться от употребления привлекательных на вид несезонных овощей и фруктов: по мнению специалиста, их «накачивают химией», чтобы продлить срок хранения.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что неправильно заготовленные ягоды и фрукты под вздутой крышкой употреблять опасно для здоровья. Это может говорить о наличии смертельно опасного ботулотоксина — яда, который вызывает тяжелое поражение нервной системы.