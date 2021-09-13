Родственница умерших после отравления арбузом москвичек выписалась из больницы

В Москве выписали 38-летнюю женщину, которая с матерью и дочерью отравилась арбузом

В Москве 38-летняя женщина, чьи мать и дочь умерли после того, как отравились арбузом, выписалась из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Москвичка написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре и уехала из больницы с бывшим мужем. В квартиру, где произошла трагедия, женщина не возвращалась. Сейчас там нет воды, нельзя пользоваться туалетом. Также там изъяты канализационные и вентиляционные трубы, а кроме того, проходят бесконечные проверки различных служб, берутся пробы.

Разрешение на захоронение членов семьи женщина до сих пор не может получить.

Ранее сообщалось, что в крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, предположительно, от отравления арбузом, согласно результатам аутопсии, обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. Попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.