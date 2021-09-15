Россиян предупредили об опасных ливнях

МЧС: в Краснодарском крае и на Северном Кавказе ожидаются опасные ливни

На территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа на этой неделе ожидаются опасные ливни. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Эксперты МЧС объяснили, что из-за обильных осадков и переувлажнения почвы высока вероятность экзогенных геологических процессов — разрушения горных пород и размыв рельефа местности. Региональным властям рекомендовано оповестить россиян о риске чрезвычайной ситуации и провести мероприятия по минимизации вероятного ущерба.

11 сентября в Макаровском районе Сахалинской области власти объявили режим ЧС из-за мощных ливней, которые спровоцировали сход селей. На опубликованных в сети кадрах видно, как рядом с дорогой течет поток воды. Спасатели занимаются ликвидацией последствий мощных ливней. Кроме того, на острове из-за выпавших осадков было остановлено движение поездов.

