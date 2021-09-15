Россиянин проехал на крыше поезда по Крымскому мосту и заснял себя на видео

Россиянин проехал по транспортному переходу Крымского моста на крыше поезда и снял поездку на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Крым Оперативный».

На кадрах видно, как молодой человек перемещается по крышам вагонов, в то время как поезд переезжает по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев сообщил РИА Новости, что после этого инцидента начата проверка по факту административного нарушения. Личность автора ролика уже установлена — им оказался 31-летний житель города Благовещенск Амурской области.

Ранее в августе россиянин проехал зайцем две тысячи километров за две недели, спрятавшись на сцепке между двумя последними грузовыми вагонами поезда, и попался полиции. Таким образом житель Челябинской области решил сэкономить на обратном билете из Сочи в Магнитогорск.