Россиянка проехалась в купе двухэтажного поезда и назвала его главный минус

Россиянка проехалась в купе двухэтажного поезда по маршруту Анапа — Санкт-Петербург и назвала его главный минус. Впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Туристка отправилась в путешествие в Санкт-Петербург вместе с супругом из-за нежелания ехать на переполненные отдыхающими пляжи Краснодарского края. Вместо полета на самолете они выбрали поезд из-за обилия вещей. У них были с собой чемоданы и велосипеды.

Главным недостатком двухэтажного состава автор статьи назвала небольшое расстояние между верхней полкой и потолком, из-за чего невозможно принять полусидячее положение. «Расположение верхних полок просто адовое, высокий человек тут не уместится! Двухэтажные поезда данного типа не для полных, не для высоких людей, и не для мамаш с колясками. Ступень точно никто не оценит. А вот горбатый верблюд очень даже, ведь только ему с его спиной, может быть, будет комфортно», — возмутилась она.

Тем не менее, туристка выделила преимущества нового состава — в поезде только вагоны-купе, имеется кулер для воды, индивидуальные розетки, USB-выходы, осветительные приборы, чистое постельное белье и новые подушки и одеяла.

Отдельно путешественница отметила достоинства биотуалетов: «Будьте готовы к хорошим условиям в туалете. Наличие туалетной бумаги, бумажное полотенце, жидкое мыло, в туалетных комнатах предоставляют даже персональные подстилки на унитаз и освежитель для воздуха».

Ранее в июле россиянка проехалась на боковушке у туалета нового фирменного поезда «Белые ночи» и поделилась впечатлениями от поездки. По ее словам, расстояние между потолком и верхней полкой стало меньше, что создало определенные неудобства. Из плюсов она назвала плотно закрывающуюся дверь к уборным комнатам, благодаря которой неприятный запах из туалетов ее не беспокоил.

