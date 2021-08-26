Россиянин прокатился зайцем на поездах ради отпуска в Сочи и попался полиции

Житель Магнитогорска отдохнул в Сочи и проехал на поезде зайцем две тысячи километров

Россиянин проехал зайцем две тысячи километров за две недели, спрятавшись на сцепке между двумя последними грузовыми вагонами поезда, и попался полиции. Об этом сообщает региональный портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Так, 28-летний житель Челябинской области отдохнул в Сочи и решил сэкономить на обратном билете в Магнитогорск. С собой у него была палатка и сумка с вещами.

Мужчина не доехал до родного города около 200 километров — в Чебаркуле пассажира случайно заметили местные жители и доложили полиции. Сотрудники правоохранительных органов доставили его в дежурную часть и составили административный протокол за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. За незаконную поездку ему грозит штраф в размере 100 рублей.

Ранее в апреле техник российской авиакомпании пытался улететь в США зайцем, спрятавшись в туалете самолета во время обслуживания лайнера. Перед этим он выпил алкоголя «для храбрости». Однако он забыл на входе свои документы, чем выдал себя.