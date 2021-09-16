Названы последствия скептического отношения россиян к вакцинации

Последствием скептического отношения к вакцинации названо то, что в России до конца года не будет достигнут коллективный иммунитет от коронавируса. Так считают эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), их слова приводит «Интерфакс».

«Скептическое отношение части общества к вакцинации замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут при вакцинации 60 процентов россиян», — отметили в РАНХиГС. По их подсчетам, до конца текущего года привиты будут 50-55 процентов населения.

В академии провели мониторинг, согласно которому за последние полгода в России COVID-19 официально переболели 2,4 миллиона человек, а вакцинировались двумя компонентами 37,4 миллиона. Таким образом, иммунитет к началу осени имели чуть менее 25 процентов населения.

Также в РАНХиГС спрогнозировали снижение смертности от вируса, который достиг пика в августе. По данным экспертов, с середины последнего месяца лета уровень смертности «демонстрирует плавное снижение», предполагается, что число летальных случаев будет на уровне апреля-мая 2021 года.

