Оценен эффект австралийского «черного лета»

Исследователи из Нидерландов показали, что в результате лесных пожаров в Австралии в 2019–2020 годах было выброшено 715 мегатонн углекислого газа. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Построенные на настоящий момент модели лесных пожаров дали различные оценки выбросов углекислого газа во время «черного лета» — пожаров в 2019 и 2020 годах в Австралии, которые произвели самый разрушительный эффект за все время наблюдений. Чтобы исправить ситуацию, исследователи из Свободного университета Амстердама и Нидерландского института космических исследований решили применить другой подход.

Для начала с помощью инструмента TROPOMI спутника Sentinel-5 Европейского космического агентства они измерили содержание в атмосфере монооксида углерода (CO). С помощью модели атмосферного переноса на основе значений CO на поверхности ученые установили его предполагаемые концентрации в атмосфере. После эти показатели соотнесли с установленными TROPOMI, что позволило уточнить содержание газа. На основании установленного с помощью измерений в поле соотношения между CO и углекислым газом исследователям удалось определить объем выбросов последнего.

С учетом трендов глобального потепления, отмечают исследователи, продолжительность и сила лесных пожаров в Австралии только усилится — что приведет к еще большему росту содержания углекислого газа в атмосфере.