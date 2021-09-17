Блогерша показала способ придать белью приятный запах и была обругана в сети

Девушка показала простой способ придать белью приятный запах и была обругана пользователями сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах Шантель Мойти (Chantelle Moitie) растворила капсулу для стиральной машины в кипяченой воде. Полученный раствор блогерша залила в пульверизатор и начала распылять его на диван, подушки и шторы, чтобы они пахли чистым бельем. Ролик стал вирусным и набрал 28,7 миллиона просмотров и 1,3 миллиона лайков.

Пользователи сети сочли лайфхак Мойти опасным и раскритиковали его в комментариях. «Никогда так не делайте! Это легковоспламеняющееся чистящее средство», «А ничего, что там фосфаты? И вы этим дышите потом. Насморк, аллергия и астма обеспечены. Лучше сделайте воду с лимоном и добавьте в нее пару капель душистых масел», «Инструкция по сокращению численности населения в доме», «Оно же оставит на мебели желтые пятна», — высказывались они.

Основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) подтвердил, что использование такого раствора может снизить огнестойкость одежды и других материалов. «Закон США о легковоспламеняющихся тканях 1953 года показал, что растворы для смягчения тканей снижают их огнестойкость из-за накопления химических веществ. Это связано с тем, что такие средства содержат эмульгаторы и этоксилаты спирта, которые являются легковоспламеняющимися», — пояснил эксперт.

Ранее в сентябре Деян Димитров раскрыл главные ошибки при стирке белья. В первую очередь, специалист заверил, что отбеливатель не делает одежду светлее. По его словам, использование упомянутого средства приводит к быстрому изнашиванию тканей и портит качество вещей из шерсти, кожи и шелка. «Вместо отбеливателя лучше добавлять в стиральную машину полстакана белого уксуса», — сказал он.