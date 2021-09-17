Шейк отреагировала на новости о романе с бывшим мужем Кардашьян

Российская супермодель Ирина Шейк ответила на слухи о своем романе с американским рэпером Канье Уэстом, пишет Highsnobiety.

Она впервые прокомментировала новости о любовной связи с бывшим мужем американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. «Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, хорошо? А послезавтра это будет кто-то другой», — отреагировала модель. По словам Шейк, в ее личной жизни всегда «что-то происходит», но она держит это в секрете.

Одна из встреч Уэста и Шейк произошла в Нью-Йорке в конце апреля, когда артист приехал проститься с погибшим рэпером DMX.

Информация о романе Шейк и Уэста появилась в мае 2021 года от анонимного источника, который написал об этом в популярном Instagram-аккаунте DeuxMoi. В июне рэпер отметил свое 44-летие в компании супермодели. Их сфотографировали во время романтической прогулки во французском Провансе.

В августе стало известно о возможном расставании пары. Близкие к знаменитостям источники сообщили, что музыкант предложил манекенщице поехать с ним в Париж на модный показ, однако Шейк ответила ему отказом.