Более 100 беременных женщин потребовали деньги у мэра украинского города

Более 100 женщин в украинском городе Ивано-Франковск потребовали денежную премию у мэра Руслана Марцинкива за то, что забеременели после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает портал «Гордон».

«Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен. У меня сегодня более 100 заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook посылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», — сказал он.

7 сентября во время оперативного совещания мэр Ивано-Франковска пообещал выплатить премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Таким образом он решил опровергнуть миф о том, что после вакцинации от коронавируса женщины не смогут иметь детей.

Руководитель городского перинатального центра заверила, что в клинике готовы выполнять поручения. Однако позже Марцинкив сказал, что пошутил.