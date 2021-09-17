Мужчина годами покупал лотерейные билеты в одном месте и трижды сорвал джекпот

Daily Star: американец три раза за четыре года выиграл джекпот в лотерее

Житель Северной Каролины, США, Терри Сплаун годами покупал лотерейные билеты разных компаний в одном магазине и трижды за четыре года сорвал джекпот. Об этом сообщает Daily Star.

Свой первый куш в один миллион долларов (72,5 миллиона рублей) Сплаун выиграл в 2017 году. Через два года он снова купил лотерейный билет в том же месте, в магазине в городе Конкорд, и получил еще один миллион долларов. Третий джекпот мужчина сорвал в среду, восьмого сентября, в этот раз он получил 70,7 тысячи долларов (5,1 миллиона рублей) после вычета налогов. «Это просто невероятно...выигрывать, конечно, весело!», — сказал Сплаун.

Компания-организатор лотереи поздравила американца с выигрышем в своем аккаунте в Twitter. «Я хочу, чтобы Терри покупал мне лотерейные билеты! Три раза сорвать джекпот! Это сумасшествие», — прокомментировал пост один из пользователей.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Окленд, штат Мичиган, в течение года каждую неделю играла в лотерею одними и теми же числами и стала миллионершей. Американка планировала поделиться частью выигрыша с семьей, съездить в отпуск и отложить деньги на пенсию.