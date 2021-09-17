В Нидерландах мужчина убил двоих человек из арбалета

Неизвестный стрелок в Нидерландах убил двоих и ранил одного прохожего из арбалета

Неизвестный стрелок из арбалета в Нидерландах убил двоих человек и ранил одного прохожего с балкона своей квартиры. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Нападение произошло в городе Алмело, провинции Оверэйсел. Нападавший также целился в приехавших на вызов полицейских, однако сотрудники успели ранить его. Сейчас мужчина задержан, однако его личность не раскрывается. Полиция сообщила, что ведет расследование по факту смертельного нападения.

6 сентября в украинском городе Полтава ученица принесла в школу арбалет и ранила из него двоих учителей. Мотивы совершения преступления неизвестны. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Очевидцы описали девочку, как «персонажа из мультфильма в стиле аниме».