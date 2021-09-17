Отец подал в суд на отстригшую дочери волосы учительницу

В Мичигане отец подал в суд на учительницу, отстригшую волосы его дочери с одной стороны

В Мичигане отец семилетней девочки Джимми Хоффмейер (Jimmy Hoffmeyer) подал в суд на школьный округ и двух сотрудников учебного заведения на миллион долларов из-за того, что преподаватель без разрешения родителей отстриг волосы его дочери, сообщает «Би-би-си». В иске он отметил, что конституционные права его дочери смешанной расы были нарушены.

Мужчина в апреле прошлого года сообщал, что его дочь Юрни (Jurnee) однажды вернулась домой из школы, а большая часть ее волос на одной стороне головы оказалась сострижена. По его словам, одноклассник подстриг ее длинные вьющиеся волосы в школьном автобусе.

Двумя днями позже девочка вернулся с волосами, остриженными по другую сторону головы, хотя ее отвели к парикмахеру, подровнявшему ей стрижку, чтобы сделать различную длину волос с разных сторон менее заметной. Хоффмейер подумал, что это сделал другой ребенок, но его дочь заявила, что это учительница подстригла ей волосы, чтобы выровнять их.

Расследование, проведенное школьным округом в июле, пришло к выводу, что, хотя преподаватель нарушила школьную политику, она не действовала с расовой предвзятостью. Ей сделали выговор, но разрешили сохранить работу в начальной школе.

Помимо нарушения конституционных прав ребенка, в иске также говорится о расовой дискриминации, этническом запугивании, умышленном причинении эмоционального стресса, а также о нападении и избиении.

Ранее сообщалось, что британец изменил прическу трехлетней дочери во время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19, и довел супругу до слез. Мужчина дождался нужного момента и подстриг девочку, пока жена была в гостях у родственников. В результате он случайно отрезал около пяти сантиметров волос от челки ребенка. По словам вернувшейся домой матери, новая прическа ребенка была похожа на стрижку персонажа телесериала «Звездный путь» Спока.