Полет восстановленных в Грузии советских штурмовиков Су-25 попал на видео

В Грузии на предприятии «Тбилисский авиационный завод» завершили восстановление четырех советских штурмовиков Су-25, оснащенных современной радиоэлектронной системой навигации. Видео испытательного полета отремонтированных военных самолетов опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На попавшей в сеть записи видно, как летчики-испытатели подняли машины в воздух и продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на введенных в строй самолетах.

За полетом наблюдал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что до конца года будут восстановлены еще два штурмовика данной модификации, а также вертолет Ми-24, которые в будущем, по словам премьера, будут активно производиться в стране.

«Кроме того, через несколько месяцев прибудут четыре американских восстановленных вертолета, и весь авиационный парк будет полностью отремонтирован и восстановлен», — добавил Гарибашвили. Он отметил, что на данный момент полностью завершен капитальный ремонт советских многоцелевых самолетов Ан-2, и их уже передали на базу смешанной авиационной эскадрильи.

Самолеты Су-25 долгое время были основой ударной авиации ВВС Грузии. Семь машин были получены в 1992 году с Тбилисского авиазавода (единственного в СССР, выпускавшего самолеты этого типа), и еще 12 в начале 2000-х годов куплены в Чехии. Некоторые самолеты были модернизированы по проекту Су-25КМ израильской фирмой Elbit.

Часть их впоследствии была перепродана в Азербайджан, а две или три машины потеряны во время Пятидневной войны 2008 года. В 2017 году грузинская армия отказалась от Су-25 из-за недостаточной технологической базы.