Украину предупредили об опасности потери шести областей

Украина может потерять контроль над шестью областями, если Киев откажется от Минских соглашений. О такой опасности предупредил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, пишет Obozrevatel.
По его словам, у Кремля есть сценарий «по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины». Для его реализации необязательно «полномасштабное применение» армии, могут быть использованы «различные комбинации», как в 2014 году.
«Я имею в виду создание "народных республик" в каждой из этих областей по типу ДНР и ЛНР: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской», — заявил Тука.
Руководство Украины «далеко от понимания подобных угроз», считает экс-замминистра.
«Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения, возможно, собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида», — пояснил Тука.
При этом будут задействованы «спящие ячейки России» на территории Украины, отметил он. Чтобы избежать подобного сценария, нужно повышать обороноспособность армии и компетентность спецслужб, а также запретить деятельность пророссийских политических партий, заключил Тука.
Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых действий при удобном случае.