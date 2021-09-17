Украину предупредили об опасности потери шести областей

Украина может потерять контроль над шестью областями, если Киев откажется от Минских соглашений. О такой опасности предупредил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, пишет Obozrevatel.

По его словам, у Кремля есть сценарий «по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины». Для его реализации необязательно «полномасштабное применение» армии, могут быть использованы «различные комбинации», как в 2014 году.

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«Я имею в виду создание "народных республик" в каждой из этих областей по типу ДНР и ЛНР: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской», — заявил Тука.

Руководство Украины «далеко от понимания подобных угроз», считает экс-замминистра.

«Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения, возможно, собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида», — пояснил Тука.

При этом будут задействованы «спящие ячейки России» на территории Украины, отметил он. Чтобы избежать подобного сценария, нужно повышать обороноспособность армии и компетентность спецслужб, а также запретить деятельность пророссийских политических партий, заключил Тука.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых действий при удобном случае.