Белоруссия и Казахстан вооружат ОДКБ

Белоруссия и Казахстан займутся производством вооружения для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что на фоне ситуации альянс намерен наращивать возможности по обеспечению безопасности границ на фоне обострения ситуации в Афганистане. Для этого будет использован оборонно-промышленный комплекс Белоруссии и Казахстана.

В мае 2021 года президент США Джо Байден объявил о начале полного выхода американских войск из Афганистана. На фоне этого движение «Талибан» начало активное наступление и 15 августа взяло под контроль почти всю территорию страны и столицу Кабул. 31 августа США завершили эвакуацию своего контингента с афганской территории. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ.