Найдены тела погибших при крушении гидросамолета в ХМАО

Тела мужчины и женщины обнаружены на месте падения гидросамолета в ХМАО

Тела двух погибших найдены на месте падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что погибшие — мужчина и женщина, других пострадавших нет. Обломки самолета были обнаружены в Советском районе ХМАО.

Ранее сообщалось, что гидросамолет потерпел крушение в 85 километрах от города Советский, вблизи озера Глубокое. В пресс-службе МЧС заявили, что в поисково-спасательных работах задействовали 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.

Позже стало известно, что в результате крушения гидросамолета погибли два человека. По предварительным данным, пилот не смог дважды зайти на посадку. Во время третьей попытки самолет упал в болото.