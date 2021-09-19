Водитель «Газели» насмерть сбил россиянку на пробежке

На Лужнецкой набережной в центре Москвы водитель «Газели» заехал на велодорожку и насмерть сбил девушку, которая совершала пробежку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Установлено, что водитель двигался задним ходом по велосипедной зоне и, не заметив девушку, которая стояла спиной к его автомобилю, сбил ее. От полученных травм россиянка скончалась.

Ранее сообщалось, что в городе Тихорецке Краснодарского края женщина сбила двух человек, прижав их к стене дома, когда парковалась. На попавших в сеть кадрах видно, как по тротуару идет женщина с ребенком. К месту стоянки медленно подъезжает иномарка, а затем резко увеличивает скорость. Машина наезжает на пешеходов и прижимает их к стене дома. В ГИБДД сообщили, что шестилетний ребенок и его мать были доставлены в больницу.