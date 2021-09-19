СБУ уличили в создании фейкового видео о выборах в России

СБУ создала фейковый видеоролик об электронном голосовании на выборах в Госдуму в России

Службу безопасности Украины (СБУ) уличили в создании фейкового видео, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики (ЛНР), сообщает деловая газета «Взгляд». В видеоролике заметны элементы монтажа.

В сети появился ролик, посвященный процедуре электронного голосования на российских выборах в Госдуму. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Однако, ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций.

Адреса почты таких «избирателей» создали специально для съемок видео. На их аккаунтах и почтовых ящиках присутствуют лишь приветственные сообщения, якобы с «Госуслуг». При этом у большинства граждан нет данных о паролях на сайте. Также не показывается, как человек зашел на портал. Все пароли, которыми пользуется мужчина на видео, однотипны и созданы по единому алгоритму: две буквы от инициалов, две цифры год рождения, две буквы от инициалов, четыре цифры даты рождения.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что к созданию и запуску фальшивого видео причастна СБУ. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», — заявил эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается появление новых поддельных видеозаписей о выборах, касающихся российских регионов. Кроме того он предупредил, что такими же способами привлечения внимания может пользоваться и оппозиция в России.

Ранее член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин назвал цели запущенной Западом кампании по дискредитации выборов в России. Сенатор подчеркнул, что ее организаторы моделируют условия, чтобы не признать итога голосования, что «автоматически ведет к непризнанию избранной власти», в первую очередь парламента.