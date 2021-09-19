Зюганов оценил первые результаты выборов в Госдуму

Лидер КПРФ Зюганов о первых результатах выборов: избиратель нас услышал, он нам поверил

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму.

«Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал», — сказал Зюганов, оценивая предварительные результаты КПРФ. Он отметил, что программа партии «абсолютно конструктивна, абсолютно реальна и крайне необходима стране».

Раннее компания «Инсомар» опубликовала первые данные экзитпола на выборы в Госдуму. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» набирает на выборах по партийному списку 45,2 процента голосов избирателей, также необходимый пятипроцентный проходной барьер преодолевают действующие парламентские партии — КПРФ (21 процент), ЛДПР (8,7 процента) и «Справедливая Россия» (7,9 процента).

В 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в стране прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.