«ВКонтакте» внедрила передовую технологию передачи данных

«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC и в два раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Масштабный переезд на новый сетевой протокол позволил в два раза сократить время доставки контента во всех регионах и по всему миру: пользователи смогут быстро обмениваться фотографиями, текстовыми сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять новостную ленту. При этом общению не помешает даже нестабильный интернет или производительность устройства. Россияне смогут обмениваться контентом в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу — приложение будет работать заметно быстрее.

Общее время доставки контента сократилось на 55 процентов, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. В плохих сетях пользователи стали потреблять на 10 процентов больше контента. Приложение показало рост скорости не только в России, но и в других странах, в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии.

«Новый транспортный протокол отличается от широко используемого протокола старого поколения TCP: у QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента, адаптированность к возросшим объёмам трафика и встроенные современные технологии обеспечения надёжности данных. Среди его отличий также и передача информации в сети исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиторией социальной сети», — говорится в сообщении.

В настоящий момент из-за отсутствия готового набора решений одновременно для клиента и сервера, необходимого для внедрения и поддержки нового протокола в высоконагруженных системах, не все компании смогут быстро перевести сервисы на QUIC. Команда «ВКонтакте» предоставила свои разработки по поддержке сетевой технологии нового поколения на клиентах и сервере в открытый доступ.