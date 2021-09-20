В Госдуме отреагировали на стрельбу в пермском вузе

Меры по ужесточению разрешения на получение оружие не помогли, это было продемонстрировано в результате стрельбы в пермском вузе. Есть еще ряд мер, которые прорабатываются в настоящее время вместе с представителями Росгвардии и психологами, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит РИА Новости.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и начал стрелять по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Известно, что он скончался во время операции. Россиянин получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании.

По информации Следственного комитета России (СКР), восемь человек погибли, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, некоторые были госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Стрелка смог обезвредить прибывший к вузу экипаж ДПС. Младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус, где увидел вооруженного молодого человека. Заметив сотрудника ДПС, студент начал стрелять. Он был ранен ответным огнем.