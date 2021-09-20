Пассажирка самолета назвала бортпроводника «сущим злом» из-за одного поступка

Пассажирка самолета назвала бортпроводника, который отстранил ее с ребенком от полета, «сущим злом» из-за одного поступка. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в понедельник, 13 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Аманда Пендарвис (Amanda Pendarvis) летела с сыном и матерью рейсом American Airlines в Колорадо-Спрингс (США). На борту к ней подошел один из членов экипажа и потребовал надеть маску на ребенка. Женщина попыталась объяснить, что у ее сына астма, поэтому ему крайне неудобно находиться в защитном средстве долгое время. Тем не менее, по словам пассажирки, бортпроводник не захотел войти в ее положение, даже когда она показала ему отрицательный тест ее малыша на COVID-19.

Женщине пришлось силой надевать маску на двухлетнего ребенка, который плакал и сопротивлялся. В итоге ей так и не удалось успокоить своего сына — как рассказала Пендарвис, из-за этого бортпроводник вынудил командира воздушного судна сделать по громкой связи объявление, что рейс задерживается из-за несоблюдения правил безопасности одним пассажиром.

«Да уж… Теперь у меня на руках кричащий малыш, меня публично стыдят бортпроводники, а также я чувствую вину перед людьми, которые задерживаются в пути», — описала свои чувства Пендарвис.

Американка вместе с сыном и матерью улетели в Колорадо-Спрингс другим рейсом. Представители авиакомпании сообщили, что, согласно федеральным законам, все пассажиры обязаны носить маски на протяжении всего полета — исключение делается только во время приема пищи на борту.

Ранее в сентябре стюардесса унизила пассажирку за слишком откровенный наряд и выгнала из самолета — на ней был надет черный спортивный бюстгальтер, который не прикрывал плечи и живот. Представители правоохранительных органов вывели девушку с борта воздушного судна и устроили ей допрос в здании аэропорта.