На Украине пройдут очередные антитеррористические учения

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области проведет антитеррористические и контрдиверсионные учения. Об этом украинское ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

Очередные учения будут проводиться во Львовской области с 29 по 30 сентября. В СБУ отметили, что тренировки пройдут с использованием спецтехники и в условиях, максимально приближенных к реальным.

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В ведомстве рассказали, что во время учебных маневров на отдельных территориях области возможно временное введение особого режима, который, в частности, предусматривает ограничение движение транспортных средств и пешеходов, проверку документов и досмотр автомобилей и личных вещей.

Местных жителей призвали «с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», а также «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей».

Ранее с аналогичной просьбой СБУ обратилась к киевлянам в преддверии антитеррористических учений в украинской столице. В спецслужбе заявили, что с 14 по 16 сентября в ходе тренировок силовики совместно с Национальной гвардией, Военной службой правопорядка и другими ведомствами будут отрабатывать навыки противодействия диверсантам на военных объектах.